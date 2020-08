L'apertura di Tuttosport sulla Juventus che sfida il Lione: "Vietato sbagliare!"

"Vietato sbagliare!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sulla Juventus. Champions, Torino, ore 21:00: i bianconeri sfidano il Lione nella partita dell'anno per la squadra di Sarri. Higuain in campo, Dybala in panchina. Il tecnico: "Non verrò giudicato solo per questa partita". Garcia: "Siamo padroni del nostro destino".

Champions League - Il giornale in edicola questa mattina nella parte centrale della prima pagina dedica uno spazio alla competizione europea più importante con il titolo seguente: "City-Real: Pep o Zizou fuori. Barça-Napoli: Insigne c'è. Dea: gabbia per Neymar". Sfida bellissima tra gli inglesi ed i Blancos, due tra le squadre più in forma del momento.

Torino - C'è spazio questa mattina in edicola per i granata nella prima pagina del quotidiano nel taglio basso con il titolo seguente: "Cairo, Belotti non si tocca". Con Giampaolo la rivoluzione sarà anche tattica, ma l'attaccante più rappresentativo del club rimarrà ancora nonostante le offerte provenienti dal mercato.

Milan - "Colpo: preso Kalulu!". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del giornale in edicola questa mattina. I rossoneri si aggiudicano il talento classe 2000 dell'Olympique Lione. Un terzino destro che dovrà crescere, ma che in prospettiva potrebbe rivelarsi davvero un acquisto azzeccato.

Roma - C'è spazio anche per la squadra allenata da Fonseca nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "I giallorossi escono, Friedkin entra". Ko in Europa League per 2-0 contro il Siviglia. Il texano ha comprato il club per 600 milioni. Dopo 9 anni abdica Pallotta.