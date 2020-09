L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Ciao Suarez, Dybala resta"

"Ciao Suarez, Dybala resta". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. La Juventus per ora accantona l'uruguaiano. Dzeko bloccato dal no di Milik alla Roma. L'agente della Joya in Italia per firmare il rinnovo di contratto fino al 2025 con i bianconeri.

Inter - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Si scatena subito Lautaro". 5-0 al Lugano con le reti segnate da Dalbert, un'autorete, doppietta dell'argentino e Lukaku su rigore. Bene il nuovo acquisto Hakimi.

Torino - C'è spazio per i granata nel taglio alto della prima pagina del giornale in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Per la difesa si torna su Ferrari". Il centrale del Sassuolo nel mirino di Cairo per rinforzare la squadra di Giampaolo. Per Torreira ancora nulla è tramontato e c'è una strategia.

Luis Muriel - "Dea da scudetto. E vedrete che Ilicic". Queste le parole dell'attaccante colombiano che il quotidiano riporta nel taglio laterale della prima pagina questa mattina. Elogi per il compagno sloveno in difficoltà e anche poca pretattica: per la squadra di Gasperini l'obiettivo è il primo posto.