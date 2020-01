© foto di Alessio Del Lungo

"CR7 non basta". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sui bianconeri. Sarri frusta la Juventus, Napoli: che orgoglio! La squadra di Gattuso batte in casa la capolista 2-1 grazie ai gol di Zielinski ed Insigne. Il solito Cristiano Ronaldo segna ancora, ma stavolta la squadra di Sarri esce sconfitta.

Inter - Il quotidiano riserva uno spazio questa mattina anche ai nerazzurri in prima pagina nel taglio laterale con il titolo seguente: "Altro pareggio: rabbia e nervi tesi". L'ex Nainggolan risponde a Lautaro Martinez, espulso nel finale ed a San Siro finisce 1-1. Oggi arriva Eriksen: prima le visite e poi firmerà il contratto.

Derby - Nel taglio laterale della prima pagina del giornale in edicola questa mattina c'è spazio anche per giallorossi e biancocelesti con questo titolo: "Frena anche la Lazio, meglio la Roma". Botta e risposta con due errori evidenti dei portieri che permettono a Dzeko ed Acerbi di segnare: 1-1 il finale.

Torino - "Mazzarri aggrappato alla coppa". Questo il titolo nel taglio basso della prima pagina del quotidiano questa mattina sui granata. La sfida al Milan per accedere alle semifinali diventa fondamentale per il tecnico che dopo aver perso 7-0 in casa contro l'Atalanta non è più così saldo sulla sua panchina.