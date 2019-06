L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "CRSarri"

© foto di Alessio Del Lungo

"CRSarri". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. Domani la presentazione in grande stile del nuovo allenatore dei bianconeri nella sala Gianni e Umberto Agnelli, che un anno fa ospitò l'arrivo di Ronaldo. Prende corpo lo staff che seguirà il tecnico. Mercato: i nuovi segnali sul ritorno di Pogba, l'incontro per Rabiot e le mosse per Zaniolo.

Italia femminile - Il giornale dedica nel taglio alto della sua prima pagina spazio anche alla squadra del ct Bertolini con il titolo seguente: "Grande Italia sei prima!". La sconfitta per 0-1 contro il Brasile non influisce sulla classifica. Azzurre agli ottavi contro una fra Nigeria, Cina, Cile e Thailandia il 25 giugno a Montpellier.

Europa League - Il quotidiano dedica nel taglio laterale della sua prima pagina un titolo ai granata di Walter Mazzarri: "Toro, in Europa ci siamo!". Gli avvocati del Milan dai giudici UEFA a Nyon. Oggi possibile decisione: esclusione dalla coppa in cambio di una proroga sul pareggio di bilancio.

Mercato Napoli - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica il seguente titolo alla squadra di Ancelotti nel taglio basso della sua prima pagina: "James sempre più vicino". Va avanti la trattativa con il Real Madrid per acquistare l'ex Bayern Monaco che tanto farebbe al caso degli azzurri.

Mercato Atalanta - "Pavoletti: assalto bergamasco". Questo il titolo che viene utilizzato in taglio basso per la squadra di Gian Piero Gasperini. Dopo il colpo Muriel Percassi sta cercando di portare in nerazzurro il bomber del Cagliari: il colpo di testa è il suo punto di forza.

Mercato Inter - Marotta cerca un regista e prende campo sempre più l'ipotesi di sfilarlo al Milan. Questo il titolo che dedica Tuttosport nel taglio basso della sua prima pagina ai nerazzurri: "Sensi, contropiede Inter". La promessa al Milan complica le cose, ma il tempo c'è e la volontà di provare a soffiarlo agli eterni rivali anche.

Under 21 - "Azzurri, la semifinale vi aspetta". Questo il titolo che Tuttosport dedica alla squadra di Di Biagio nel taglio basso della prima pagina. Stasera contro la Polonia a Bologna (ore 21) la vittoria può qualificarci anche alle Olimpiadi.

Platini - Nel taglio basso della prima pagina viene dedicato uno spazio anche a Le Roi con il titolo: "Choc per il Mondiale 2022: il francese in stato di fermo per corruzione". L'accusa è quella di aver favorito il Qatar nell'assegnazione del prossimo torneo. Non il miglior modo per festeggiare i 64 anni che compierà domani.