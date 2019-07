L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Delirio de Ligt"

© foto di Alessio Del Lungo

"Delirio de Ligt". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. Euforia fra i tifosi bianconeri per l'arrivo del difensore olandese, accolto da una folla entusiasta alle visite mediche: autografi, foto e cori. Raiola non esclude nemmeno l'arrivo di Pogba: "Nulla è scritto, vediamo che cosa succede".

Mercato Inter - Il quotidiano di questa mattina dedica nel taglio basso uno spazio ai nerazzurri con questo titolo: "Svolta: Lukaku muro United, rotta su Cavani". A Conte serve un attaccante e il giocatore del Paris Saint Germain potrebbe fare al caso suo visto le difficoltà per arrivare al belga che rimane comunque il preferito del tecnico.

Mercato Torino - Nel taglio basso della prima pagina del giornale di questa mattina trova spazio anche la squadra granata con le parole dell'allenatore Walter Mazzarri: "È grande Toro". Oggi il primo vero test europeo mentre il sogno di mercato resta Rodrigo de Paul, trequartista 25enne di proprietà dell'Udinese.

Mercato Atalanta - Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio ai nerazzurri di Bergamo nel taglio basso con il titolo seguente: "Gasp Re Mida, plusvalenze da 180 milioni". L'ultima in ordine di tempo grazie al trasferimento di Mancini alla Roma, ma tra ricavi e risultati la Dea è in Europa per il terzo anno di fila nonostante le cessioni.

L'addio di DDR - "De Rossi al Boca". Questo il titolo che viene dedicato nel taglio basso della prima pagina di questa mattina all'ex capitano della Roma. Lo sbarco in Argentina genera grande festa a Buenos Aires: "Nessuno come lui". Tifosi in delirio per colui che è stato una bandiera di tutto il calcio italiano.