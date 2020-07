L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Douglas quanto Costa!"

vedi letture

"Douglas quanto Costa!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. Pagato 46 milioni di euro, ne guadagna 12 lordi a stagione, ma in 3 anni ha saltato ben 43 partite e adesso è di nuovo infortunato: forse tornerà per l'eventuale finale di Champions League. La Juventus fa i conti con un flop.

Serie A - C'è spazio per l'anticipo del nostro campionato nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Milan-Atalanta show: pari fra le più belle". Gran gol di Calhanoglu, risponde Zapata dopo il rigore sbagliato da Malinovskyi. Al PSG, rivale Champions della Dea, la Coppa di Francia, ma Mbappé va ko. Stasera Genoa-Inter: Suning vuole il 2° posto.

Torino - Il giornale in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della prima pagina uno spazio ai granata con il titolo seguente: "Giù le mani dal Filadelfia!". Oltraggio alla casa del Toro: struttura concessa in ossequio alle disposizione contrattuali, agli ingegneri che hanno versato un contributo e potuto apprezzare un luogo storico.