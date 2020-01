L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Dybala chiama Pogba!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Dybala chiama Pogba!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina sul mercato della Juventus. La Joya - si legge - conferma l'operazione Panitas: "Io e Paul abbiamo un grande rapporto di amicizia. Cercavamo sempre modi diversi di festeggiare i gol: spero che esulteremo di nuovo insieme".

Inter - I nerazzurri continuano a provare a colmare il gap con la Juventus attraverso il mercato. Il quotidiano dedica loro uno spazio in prima pagina nel taglio alto con il titolo seguente: "Moses con Eriksen". L'esterno è già a Milano, oggi le visite mediche. Via libera per il danese: è il giorno. Nel frattempo rispunta De Paul.

Torino - "Cairo social, tifosi furibondi". Questo il titolo che il giornale dedica questa mattina in edicola nel taglio laterale della prima pagina. Il presidente del club dal 2 settembre 2005 questa volta risponde con una minaccia velata alla contestazione: "Vendere? Senza di me ve ne pentireste".

Serie A - C'e spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano anche per il posticipo del 20° turno del nostro campionato. Questo il titolo usato: "Colpaccio SPAL, cade l'Atalanta". Petagna e Valoti stendono la Dea che era passata in vantaggio grazie al gol del solito Ilicic: 1-2 il finale.

Napoli - Gli azzurri in piena crisi affrontano stasera alle 20:45 con diretta su Rai 1 la Lazio di Simone Inzaghi nei quarti di finale di Coppa Italia. Questo il titolo che dedica alla squadra di Gattuso il giornale nel taglio laterale della prima pagina questa mattina: "Ultimo treno per l'Europa".