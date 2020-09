L'apertura di Tuttosport sulla Juventus e Alvaro Morata: "Bienvenido a casa"

"Bienvenido a casa". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sulla Juventus e Alvaro Morata. L'abbraccio da parte del presidente del club, Andrea Agnelli, all'ex centravanti del Real Madrid che già sogna un gol al debutto contro la Roma domenica: "Sarebbe bellissimo segnare dove ho firmato l'ultima rete con questa maglia".

Avv. Maria Turco - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano questa mattina per la legale della Juventus: "I bianconeri non c'entrano". La Figc apre un'inchiesta in merito al caso Suarez, ma tramite l'avvocato arriva immediata la smentita da parte del club: "Mai chiesto un trattamento di favore". Si attendono sviluppi.

Milan - Spazio anche per i rossoneri nel taglio laterale della prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Ibra contro il Bodo e il Covid". Scontro fondamentale per la qualificazione in Europa League: lo svedese partirà titolare e guiderà la squadra di Pioli al centro dell'attacco. Duarte positivo al Covid e subito isolato.

Inter - "Conte, sei insaziabile: anche Kanté!". Questo il titolo che il quotidiano nell'edizione odierna dedica nel taglio laterale ai nerazzurri. Il centrocampista del Chelsea è il pupillo del tecnico ex Juventus che lo vorrebbe come innesto di qualità nella sua squadra. Operazione difficile e costi molto alti, ma la volontà rimane.

Torino - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio laterale della prima pagina con il titolo seguente: "C'è Vera se salta Torreira". Il centrocampista dell'Arsenal in Uruguay da ESPN è dato a un passo dall'Atletico Madrid. I granata cominciano a guardarsi intorno e sondano le possibili alternative.