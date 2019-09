L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Ecco il trio meraviglia"

© foto di stefano tedeschi

"Ecco il trio meraviglia". apre così l'edizione odierna di Tuttosport, mostrando in prima pagina Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Gonzalo Higuain. Per le partite contro Bayer Leverkusen ed Inter Maurizio Sarri non cambierà modulo, ma nel frattempo studia la soluzione per far giocare insieme il trio offensivo. Nel frattempo per il big match di San Siro sono già stati venduti 72mila biglietti.

Crollo Milan, Giampaolo traballa - Terza sconfitta per i rossoneri, ed ora il tecnico Giampaolo rischia la panchina, nonostante le parole della società. Show viola a San Siro, con un Ribery ispiratissimo che si prende la standing ovation di tutto lo stadio. Tre reti e profonda crisi Milan, che ora contro il Genoa si giocherà già tanto.

Inter, Conte azzera il turnover - Settimana importante in casa Inter, con le sfide a Barcellona e Juventus in rapida successione. Dopo aver alternato 17 titolari nelle ultime sfida, il tecnico nerazzurro Antonio Conte azzera il turnover per le prossime due gare: cambi soltanto in attacco e nel ruolo di esterno destro, per il resto spazio ai titolarissimi, chiamati agli straordinari in questi giorni.