L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Ecco il vero de Ligt"

"Ecco il vero de Ligt". Questo il titolo di apertura utilizzato da Tuttosport sulla Juventus in edicola questa mattina. La Nazionale restituisce ai bianconeri un giocatore al top della forma: gli olandesi garantiscono che il difensore ha ritrovato sicurezza e capacità di leadership. Intanto il poker di gol di Cristiano Ronaldo vale un altro record per lui.

Torino - Nel taglio alto del quotidiano di questa mattina c'è spazio anche per i granata con il titolo seguente: "Scatenati". Cairo conferma il rinnovo a Mazzarri e prepara il prolungamento del contratto di Bonifazi, che intanto è entrato nel mirino di Roberto Mancini per la convocazione in Nazionale.

Fiorentina - Nel taglio laterale del giornale di questa mattina c'è spazio anche per i viola con un'intervista a Joe Barone, braccio destro del nuovo proprietario italo-americano del club gigliato, Rocco Commisso. Queste le parole riportate in prima pagina nella settimana che precede la sfida agli eterni rivali della Juventus: "Agnelli andiamo in campo insieme".

Milan - "Caldara ora finalmente rivede la luce". Questo il titolo utilizzato nel taglio laterale della prima pagina sui rossoneri. Il difensore ex Atalanta e Juventus è prossimo al rientro dopo non aver praticamente mai giocato con il Milan.

Under 21 - Spazio anche alla Nazionale di Paolo Nicolato nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Che show: 5 gol al Lussemburgo". Primo passo compiuto nella gara valida per le Euroqualificazioni di categoria.