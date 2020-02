vedi letture

L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Ecco perché ti fischiano"

L'edizione odierna di Tuttosport titola sulla Juventus: "Ecco perché ti fischiano". La Juventus è prima in campionato, agli ottavi di Champions ed in semifinale di Coppa Italia, ma continua a non piacere ai suoi tifosi, anche se non è una questione tattica od estetica. Così il quotidiano ha scavato alla radice del problema: la questione che fa arrabbiare i tifosi è il fatto di non sfruttare a pieno il potenziale a disposizione: "Sembrano demotivati. Non c'è una identità di gioco".

Milan in zona Euro. Toro all'inferno - Taglio alto dedicato al monday night tra Milan e Torino, terminato 1 a 0 per i rossoneri, che volano così al sesto posto in compagnia di Parma ed Hellas Verona. Per i granata invece arriva il quinto ko di fila ed ora la classifica comincia ad essere preoccupante, con solo cinque punti di margine sulla zona rossa. Qualche sussulto da parte della squadra di Longo è arrivato, ma manca qualità e soprattutto i granata non hanno mai calciato in porta.

Acerbi, eroe ideale di una Lazio speciale - Taglio laterale dedicato alla Lazio e a Francesco Acerbi, che in biancoceleste ha trovato la sua dimensione ideale. E' diventato il leader della difesa meno battuta della Serie A: "Voglio giocare fino a 38 anni, poi farò l'allenatore". E' lui il simbolo di questa Lazio "normale", e lui è il muro invalicabile su cui poggia tutta la sua squadra Simone Inzaghi.