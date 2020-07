L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Firmato CR7"

vedi letture

"Firmato CR7". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport in edicola questa mattina. Doppietta di Ronaldo, battuta un'irriducibile Lazio e la Juventus allunga a +8 sull'Inter mettendo in cassaforte il 9° scudetto di fila. Qualche brivido solo nel finale dopo il calcio di rigore di Immobile. Tra Cristiano e Ciro - si legge - è testa a testa a quota 30 reti.

Torino - C'è spazio anche per i granata nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Sfiniti da Cairo". Il flop della squadra di Longo scatena i tifosi: l'obiettivo numero uno della protesta - si legge - è il presidente, contestato anche a Milano.

Serie A - "La Dea non si accontenta. Sassuolo-Milan: scintille". Questo il titolo che il giornale dedica al nostro campionato nel taglio basso della prima pagina in edicola questa mattina. Al via la 35esima giornata di Serie A con Atalanta-Bologna e la sfida tra i neroverdi di De Zerbi e la squadra di Pioli.

Sampdoria - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio all'intervista ad Emil Audero, portiere dei blucerchiati, nel taglio basso della prima pagina con questo titolo: "Il derby, la Juve e Buffon". L'italiano si racconta tra campo, sogni e idoli.