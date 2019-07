L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Higuain e Icardi, la svolta"

© foto di ManWil

Prima pagina divisa a metà, quest'oggi, su Tuttosport. Da un lato la gigantografia di Belotti con il titolo: "Meritano un grande Eurotoro". Chi? Il resto della titolazione sul Torino spiega tutto: "Tremila tifosi al Fila per il via della nuova stagione. Giocatori in campo con una maglia che celebra il ritorno in Europa. Ovazioni per Belotti. Ora colpi all'altezza: conferme su Verdi, riecco Kouamé".

Pressing Juventus su Icardi - La parte destra del quotidiano sportivo, invece, è dedicata alle vicende di casa Juve: "Higuain e Icardi, la svolta. Juve al lavoro per liberare posti in rosa: l'uscita del Pipita, chiamato a Roma da Petrachi, può favorire l'arrivo di Maurito, che continua a prendere tempo e partirà per il ritiro con l'Inter", la titolazione. Con la foto, però, di Buffon durante le visite mediche, con il titolo: "Seconda vita in bianconero".

L'ultima trattativa del Milan - Nella parte bassa, infine, spazio anche al Milan e alle ultime novità per il centrocampo dei rossoneri: "Casting regia, il Milan vira su Bennacer", il titolo incentrato sul giocatore dell'Empoli.