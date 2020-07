L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Mani sullo scudetto"

vedi letture

"Mani sullo scudetto". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus ha pareggiato 2-2 in extremis in casa contro l'Atalanta ed è salita a +8 sulla Lazio che nel pomeriggio sempre di ieri ha perso in casa contro il Sassuolo 2-1 uscendo di fatto dai giochi per lo scudetto.

Domani Toro a San Siro - Il Torino insegue ancora la salvezza. La formazione di Moreno Longo sfiderà domani sera a San Siro l'Inter in una sfida importante ai fini dell'obiettivo finale. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina: "Patto con Longo. 'Vinciamo per te'".

Galliani chiama Ibra - "Zlatan, a Monza c'è il tuo Milan". Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dedicato a Zlatan Ibrahimovic. A chiamare lo svedese a Monza è l'ad dei biancorossi Adriano Galliani che è stato intervistato dal quotidiano.