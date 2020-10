L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Morata, fai il CR7!"

"Morata, fai il CR7!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sulla Juventus. In forma, carico e sempre decisivo in Champions League: lo spagnolo guida i bianconeri a Kiev nella prima europea della stagione (fischio d'inizio alle 18.55, diretta Sky). La spinta da parte di Pirlo: "Vincere al debutto è fondamentale".

Lazio-Borussia Dortmund - C'è spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina per i biancocelesti e i tedeschi con il titolo seguente: "Immobile-Haaland la sfida del gol". Nella gara di Champions si sfidano i due bomber appartenenti a due generazioni diverse, ma entrambi con una grandissima capacità realizzativa.

Inter - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai nerazzurri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: "Carta Ninja per svoltare". Domani la sfida al Borussia Moenchengladbach in Champions League. Recuperato il belga che potrebbe tornare molto utile per uscire dalla crisi nella quale è entrata la squadra.

Atalanta - Anche i nerazzurri di Bergamo trovano spazio nel taglio basso della prima pagina di questa mattina con il titolo seguente: "In Europa la vera Dea". Contro il Midtjylland attesa la reazione alla sconfitta pesante rimediata a Napoli contro la squadra di Gattuso con il punteggio finale di 4-1.

Torino - "Cairo, così Belotti scappa". Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio basso della prima pagina dell'edizione odierna ai granata. La crisi infinita della squadra di Giampaolo comincia a far riflettere il bomber azzurro che medita l'addio nonostante un avvio di campionato ottimo a livello personale.