L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Musica, maestro!"

Scenderà in campo oggi la prima Juve di Andrea Pirlo. Alle ore 10.30 i bianconero affronteranno alla Continassa il Novara in amichevole. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Musica, maestro!".

C'è Vidal - "Vidal si libera: Conte, arrivo!". Questo il titolo dedicato all'Inter. Il centrocampista ex Juve sarà il prossimo rinforzo per i nerazzurri che stanno cercando di regalare a mister Antonio Conte una squadra competitiva per la prossima stagione.

Mercato Milan e Atalanta - Nonostante il campionato che stia per iniziare, il via il prossimo weekend, tiene banco il mercato con l'Atalanta che sta per chiudere il colpo Lammers e il Milan invece che si prepara al debutto europeo di giovedì. Questo il titolo: "L'EuroMilan c'è, Dea-Lammers: sì!".

Incognite Toro - "-6 al campionato, mister Toro". Questo il titolo invece dedicato alla formazione granata che inizierà il campionato sabato prossimo in casa della Fiorentina, calcio d'inizio alle ore 18.