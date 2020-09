L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Pirlo ha scelto Dzeko!"

"Pirlo ha scelto Dzeko!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sulla Juventus questa mattina. Ore decisive - si legge - per la volata con Suarez, che tratta la rescissione con il Barcellona. Il tecnico ribadisce la sua preferenza per il bosniaco della Roma, ancora prigioniero della trattativa fra Milik e i giallorossi.

Inter - C'è spazio per i nerazzurri nel taglio alto della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "Tutto su Kanté!". La rinuncia a Tonali e la cessione di Brozovic: ecco il tesoretto per il centrocampista preferito da Antonio Conte.

Milan - Il giornale in edicola questa mattina dedica uno spazio ai rossoneri nel taglio alto della prima pagina con il titolo seguente: "Tanti Milan con Tonali". L'ex Brescia oltre a portare tanta qualità, porta anche duttilità e la possibilità di adottare più soluzioni in mediana rispetto al recente passato.

Italia - "Maglia azzurrissima". Questo il titolo che il quotidiano dedica nel taglio laterale della prima pagina alla Nazionale che ha presentato le nuove divise ufficiali che userà per le prossime sfide. Via - si legge - l'orrendo verde che caratterizzava le divise fino allo scorso anno.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio laterale della prima pagina del giornale con il titolo seguente: "Vera, 9 milioni. Riecco Pereyra". Vicino il dentro o fuori per il centrocampista dell'Argentinos Juniors, mentre torna di moda il nome 29enne ex Juventus.

Alejandro Gomez - Spazio infine per il fantasista dell'Atalanta nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano: "Dea ancora più forte". Gli uomini di Gasperini, come sottolinea il capitano, non intendono fermarsi e cercheranno di confermarsi ad alti livelli anche la prossima stagione.