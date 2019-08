L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Pogba non si arrende"

© foto di Alessio Del Lungo

"Juve, grandi manovre: Pogba non s'arrende". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sul centrocampista del Manchester United. Il francese - si legge - non vuole più saperne dei Red Devils, adesso le ultime mosse dei bianconeri e del Real Madrid. Paratici non molla la pista Lukaku e intanto registra l'interessamento del Tottenham per Dybala.

Mercato Toro - Nel taglio alto del quotidiano di questa mattina trovano spazio anche i granata con questo titolo: "Sconto per Verdi. E Millico resterà". Il prezzo per il talento del Napoli cala, mentre il giocatore del vivaio non sarà ceduto in prestito, anzi sarà probabilmente tenuto molto in considerazione da Walter Mazzarri.

Milan - Nel taglio laterale del giornale di questa mattina viene dedicato uno spazio ai rossoneri con il titolo seguente: "Effetto Gazidis, età media 22 anni". Tanti i giocatori nuovi con un'età bassa, sul mercato si avvicina l'intesa con l'Atletico Madrid per Correa.

Mercato Atalanta - Sempre nel taglio laterale di Tuttosport di oggi viene dedicato uno spazio anche alla Dea con il seguente titolo: "Accelerata per Skrtel". Il difensore in forza al Fenerbahce ed ex Liverpool porterebbe esperienza a livello internazionale oltre che a fornire un apporto di qualità.