L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Pogba? Ora si può!"

"Pogba? Ora si può!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina in edicola questa mattina. Raiola chiama la Juventus, l'agente dell'asso francese è in rotta con il Manchester United: "Gli piacerebbe tornare, l'Italia per lui è una seconda casa. Con Nedved parliamo di tante cose: sì, anche di Paul". I costi dell'operazione, la concorrenza di Real Madrid, PSG e Bayern gli ostacoli.

Manchester City - Spazio per la squadra inglese nel taglio alto della prima pagina del quotidiano con questo titolo: "Ciclone Pep sul mercato". Clamoroso: City fuori dalle coppe per due anni. Il futuro di Guardiola torna in discussione: ecco dove può andare, in Italia o all'estero.

Inter - I nerazzurri trovano spazio nella prima pagina del giornale questa mattina con il titolo seguente: "Volete Lautaro? Allora dateci Griezmann". Il Barcellona vuole a tutti costi l'attaccante della squadra di Conte che in cambio chiede il francese ex Atletico Madrid.

Torino - "Addio ai granata: le verità di Mazzarri". La società di Urbano Cairo trova spazio nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano questa mattina con il tema allenatore: ecco i retroscena della separazione con l'ex tecnico di Napoli e Inter.

Atalanta - Mercoledì ci saranno gli ottavi di Champions League e Juan Antonio Pizzi, ex tecnico degli avversari dei nerazzurri ha rilasciato un'intervista che trova spazio nel taglio basso della prima pagina del giornale quest'oggi: "Vai Gasp! Il Valencia si batte così". Poi prosegue: "L'Atalanta è uno spettacolo, può farcela".