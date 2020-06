L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Poker d'assi"

vedi letture

"Poker d'assi". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport sulla Juventus. Dybala, CR7 su rigore, Higuain e De Ligt firmano la vittoria sul Lecce, in dieci per un'ora. Bianconeri a +7 sulla Lazio che stasera riceve la Fiorentina e vuole tornare alla vittoria dopo il passo falso di Bergamo.

Serie A - Spazio nel taglio alto della prima pagina in edicola questa mattina al mercato delle big del nostro campionato con il titolo seguente: "Inter, colpo Hakimi! Juve, domani Arthur". Grande acquisto per Conte: 45 milioni di euro al Real Madrid per l'esterno in prestito al Borussia Dortmund. Il centrocampista brasiliano a Torino per le visite mediche, Pjanic volerà a Barcellona.

Torino - "Stipendi: accordo! Bonus 10° posto". Questo il titolo che il giornale dedica questa mattina nel taglio laterale della prima pagina sui granata. Cairo trova l'intesa con i giocatori per la riduzione degli emolumenti e propone un incentivo per cercare di far bene ed evitare il prima possibile lo spettro retrocessione.

Atalanta - Spazio anche alla Dea nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina con il titolo seguente: "I nerazzurri corrono di più? No, corrono meglio". Gli approfondimenti dicono che la squadra di Gasperini fisicamente sta benissimo, ma sa anche come gestire le proprie fatiche e dosare le proprie energie.

Milan - Infine anche ai rossoneri è stato dedicato uno spazio nel taglio laterale della prima pagina del giornale di stamani con il titolo seguente: "Rivoluzione, Braida chiama Elliott". L'ex direttore sportivo del Barcellona sogna un clamoroso ritorno alla base.