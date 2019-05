L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Sarri, c'è Isco per te"

L'edizione odierna di Tuttosport ha le idee chiare sul futuro in panchina della Juventus e anzi si sbilancia anche sui prossimi obiettivi di mercato dei bianconeri. "Sarri, c'è Isco per te" è infatti il titolo di oggi in prima pagina. L'annuncio dell'attuale allenatore del Chelsea come nuovo tecnico bianconero verrà dato dopo la finale, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che sarà Maurizio Sarri a guidare la Juventus. L'obiettivo numero uno sul mercato potrebbe quindi diventare lo spagnolo Isco, considerato cedibile dal Real Madrid.

Conte, per te c'è Barella - Spazio anche per l'Inter, ancora con il calciomercato. Secondo il quotidiano i nerazzurri stanno per chiudere per Nicolò Barella con il Cagliari. Ai sardi andranno 33 milioni di euro più due giocatori della Primavera: sarà il giovane centrocampista il secondo rinforzo dopo Godin. L'Inter comunque è molto attiva sul mercato, dal momento che starebbe per chiudere anche per l'arrivo di Dzeko.

Milan choc: Gattuso lascia! - Nel taglio alto della prima pagina si parla di Milan, con la decisione di Gattuso di lasciare i rossoneri. Una scelta, questa, arrivata un po' a sorpresa dopo l'incontro con Gazidis e che ridisegna totalmente la situazione. Andrà via anche Leonardo. Ci sarà dunque un nuovo Milan, pronto ad affrontare l'ennesimo processo di rinnovamento delle ultime stagioni.