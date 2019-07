L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Scossa Higuain"

© foto di Alessio Del Lungo

"Scossa Higuain". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. Il Pipita accolto con grande affetto al raduno dei bianconeri. I tifosi lo acclamano: "Resta con noi". L'argentino per ora si allena con Sarri e respinge ogni proposta, ma è sul mercato: l'obiettivo bianconero è Icardi.

Parla De Vrij - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano in edicola viene dedicato spazio all'intervista esclusiva al centrale olandese nerazzurro con il titolo seguente: "De Ligt, che Inter-Juve!". Il classe '92 parla così: "Matthijs è un caro amico, un ragazzo intelligente e un giocatore fortissimo. Marotta e Conte? Sanno come arrivare in alto". Ausilio intanto - si legge - blitz in Inghilterra per chiudere l'affare Lukaku.

EuroToro - Nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport viene dedicato uno spazio alla squadra granata con questo titolo: "2.000 posti in più: si prova". Tutto pronto per il debutto nei preliminari di Europa League della squadra di Mazzarri ad Alessandria: oggi test con la Bormiese. Intanto Cairo apre ad eventuali rinforzi.

Atalanta a San Siro - "Quando Bergamo fu casa Milan". Questo il titolo che trova spazio nel taglio laterale del giornale in edicola questa mattina in riferimento alla probabile partecipazione della Dea alla prossima Champions League a San Siro nelle gare in casa. I rossoneri devono però ancora dare l'ok ufficiale, anche se in passato hanno beneficiato proprio dell'aiuto dei nerazzurri.

Cessione Samp - Nel taglio laterale della prima pagina viene dedicato uno spazio anche ai blucerchiati con il titolo seguente: "Ferrero lascia, Vialli è vicino". Imminente la cessione del club con l'ormai quasi ex presidente che è destinato a prelevare il Palermo. Per la successione sempre viva la pista che porta all'ex attaccante che ha scritto insieme a Mancini la storia del club.

Tuttomercato - Sempre nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport viene dedicato uno spazio al calciomercato della Serie A e non solo con il Brescia che acquista Joronen, finlandese che eliminò la Dea. "C'è il West Ham per Balotelli". Questo il titolo dedicato all'attaccante in cerca di contratto e di una nuova squadra. La Roma ci prova per Almendra, Veloso al Verona mentre il Lecce dopo Rossettini si assicura anche Lapadula. Il Cagliari infine è deciso a puntare tutto su Defrel.