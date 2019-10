L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Soldi e nuovi CR7"

© foto di Alessio Del Lungo

"Soldi e nuovi CR7". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina sulla Juventus. I bianconeri assumono sempre più una dimensione mondiale. Approvato l'aumento di capitale: 300 milioni. Confermati i 25 milioni in più in arrivo dallo sponsor. Il club pensa in grande e Nedved ammette: "Altri acquisti da 100 milioni? Noi siamo sempre pronti".

Torino - Nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano di stamani trovano spazio anche le parole del presidente granata Urbano Cairo a Walter Mazzarri, allenatore dei piemontesi: "E' un buonissimo Toro. Uniti, risaliremo". La crisi di risultati preoccupa, ma la fiducia nel tecnico è rimasta ancora intatta.

Fiorentina - Spazio anche per i viola nel taglio laterale della prima pagina del giornale in edicola questa mattina con l'intervista alla bandiera del club gigliato, attualmente in società come dirigente, Giancarlo Antognoni: "Ribery, Chiesa, Dybala, Commisso: vi dico tutto".

Europa League - "Roma infuriata". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della sua prima pagina sui giallorossi, ma non solo. Giovedì amaro per le italiane, ma i giallorossi, che pareggiano 1-1 con il Borussia M'Gladbach, sono penalizzati da un rigore contro inventato. Il Celtic invece - si legge - ribalta la Lazio.