L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Solo per un punto!"

"Solo per un punto!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. La Juventus, premiata ieri con la coppa di campione d'Italia all'Allianz Stadium, ha perso 3-1 contro la Roma e ha chiuso la stagione ad una lunghezza di vantaggio dall'Inter, vittoriosa a Bergamo contro l'Atalanta per 2-0.

Sfogo Conte - Malgrado il successo sugli uomini di Gasperini, tiene banco in casa Inter lo sfogo di Antonio Conte che ha dichiarato di aver avuto poca protezione da parte della società. Questo il titolo a riguardo in prima pagina. "Conte durissimo: 'L'Inter non mi ha protetto'".

Immobile capocannoniere - Grande risultato per Ciro Immobile. La sua Lazio ha perso 3-1 in quel di Napoli, ma l'attaccante biancoceleste, a segno al San Paolo, ha raggiunto quota 36 reti in campionato raggiungendo lo stesso bottino di reti di Gonzalo Higuain del 2015-2016. Questo il titolo: "Ciro il grande: 36 come Higuain e Scarpa d'Oro!".

Il Toro riparte da Giampaolo - "Toro a Giampaolo". Questo il titolo dedicato al Torino. La formazione granata questa sera sfiderà il Bologna nell'ultima partita di Moreno Longo. Al suo posto in panchina dovrebbe arrivare l'ex Sampdoria e Milan Marco Giampaolo.