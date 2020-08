L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Svecchia Signora"

vedi letture

"Svecchia Signora". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina sulla Juventus. Contratto rescisso e visite mediche per Matuidi con l'Inter Miami, club di Beckham, ma ci sono anche Khedira, Higuain, De Sciglio e Douglas Costa in partenza. Nell'era Pirlo i bianconeri ringiovaniscono la rosa e risparmiano sugli ingaggi. Quello dell'ex PSG il primo addio di una serie che comprende almeno altri 4 calciatori.

Inter - Il quotidiano in edicola questa mattina dedica uno spazio nel taglio alto della prima pagina ai nerazzurri con il titolo seguente: "Vai, Inter!". Bayer Leverkusen ko 2-1 con i gol di Barella e Lukaku da record: a segno per 9 gare di fila in Europa League. Per Conte in semifinale ci sarà la vincente della sfida tra Shakhtar Donetsk e Basilea.

Atalanta - C'è spazio per i bergamaschi nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina del giornale con questo titolo: "Ecco intesa Sanpaolo e la tribuna Rinascimento". Importanti novità per quanto riguarda il club nerazzurro che intanto è già focalizzato sulla sfida in Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Torino - "Bonazzoli-Bereszynski, summit con la Samp". Questo il titolo che dedica il quotidiano ai granata nel taglio laterale della prima pagina in edicola questa mattina. Nel mirino il terzino e l'attaccante italiano che nelle ultime sfide di campionato ha messo in mostra tutto il suo talento che prima risultava essere inespresso.

Genoa - C'è spazio anche per i rossoblù nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Preziosi, no all'offerta del patron del Leeds". Il presidente del Grifone non è stato convinto dal patron del club inglese ed ha dunque così deciso di rigettare la proposta in attesa di altre occasioni migliori da cogliere.