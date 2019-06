L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Un muro per Sarri"

© foto di Alessio Del Lungo

"Un muro per Sarri". Questo il titolo di apertura che Tuttosport in edicola questa mattina dedica alla Juventus. Buffon torna, Barzagli nello staff: riecco la BBC.Non solo il portiere, che sarà il vice Szczesny e potrà giocare 15 partite. L'ex difensore ha detto sì al nuovo allenatore: entrerà nel gruppo dei suoi collaboratori. Così i bianconeri blindano lo spogliatoio con il carisma dei senatori.

EuroToro - Nel taglio alto della prima pagina del quotidiano trova spazio anche la squadra di Mazzarri con il titolo seguente: "L'Europa può arrivare il 5 luglio!". I granata hanno deciso di anticipare la data del ritiro, mentre la Roma - si legge - ha posticipato il ritorno al lavoro.

Mondiale femminile - Sempre nel taglio alto della prima pagina del giornale si possono trovare le Azzurre della ct Milena Bartolini. Il titolo a loro dedicato è il seguente: "Ragazze, ci avete fatto innamorare". Un record dietro l'altro in tv: e sabato il quarto con l'Olanda.

Mercato Inter - Nel taglio laterale della prima pagina di Tuttosport c'è spazio anche per i nerazzurri. Questo il titolo per loro: "Che colpi: con Dzeko c'è Lazaro". La squadra di Conte è scatenata: l'attaccante bosniaco è in arrivo, tutto fatto con l'Herta per l'esterno austriaco.

Mercato Milan - "Gigio ai saluti. Reina sarà il titolare". Questo il titolo dedicato nel taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina ai rossoneri che attendono solo l'offerta giusta da parte del Paris Saint Germain per cedere il classe '99.

Mercato Napoli - Gli azzurri di De Laurentiis stanno muovendo i primi passi per cercare di formare la squadra del prossimo anno. "Manolas da Ancelotti per 34 milioni". Così il giornale nel taglio basso della prima pagina sul trasferimento del greco in Campania. Nell'affare ai giallorossi andrà Diawara.

Mercato Genoa - Il presidente Preziosi vuole regalare un attaccante ad Andreazzoli per la nuova stagione e nel taglio basso della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina compare questo titolo: "Pinamonti il bomber per i rossoblù". Capozucca lo ha avuto a Frosinone quest'anno e vuole portare il noneso di proprietà dell'Inter in Liguria.

Scudetto Lazio - Nel taglio basso della prima pagina di Tuttosport trovano spazio anche le parole esclusive dell'avvocato Mignogna sul campionato vinto dai biancocelesti nel lontano 1915 con il seguente titolo: "Vi racconto tutta la verità".