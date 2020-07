L'apertura di Tuttosport sulla Juventus: "Via Douglas, c'è Jimenez"

vedi letture

"Via Douglas, c'è Jimenez". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. L'esterno brasiliano della Juventus piace molto al Manchester City per la prossima stagione. Pep Guardiola infatti vorrebbe provare lo sgambetto al PSG, interessato anche lui al brasiliano. Con i soldi della cessione, il club bianconero potrebbe lanciarsi sull'attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez.

Manita Milan, pari Atalanta - Successo largo ieri sera del Milan. La formazione di Stefano Pioli ha superato 5-1 il Bologna nel match del sabato sera mentre alle 17.15 il Verona ha bloccato l'Atalanta sull'1-1 al "Bentegodi". Questo il titolo in taglio alto: "E' sempre più Milan! Pessina, dispetto alla Dea".

Stasera Roma-Inter - "Conte morde, missione -3". Questo il titolo dedicato alla formazione nerazzurra che questa sera scenderà in campo all'Olimpico contro la Roma per provare ad accorciare in vetta alla classifica andando a -3 sulla Juventus.

Toro con la Fiorentina - Sfida salvezza questa sera al "Franchi" per il Torino che sarà ospite della Fiorentina. Questo il titolo del quotidiano. "Oggi a Firenze. Futuro Toro. Longo, provaci!".