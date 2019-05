L'apertura di Tuttosport sulla panchina bianconera: "Svolta Juve"

© foto di Ospite

"Svolta Juve". Questo il titolo in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione di TuttoSport che fa il punto su chi potrebbe essere il prossimo allenatore della Juventus: "Si delinea lo scenario del dopo Allegri. Inzaghi, obiettivo del Milan per sostituire Gattuso. E' l'opzione b. In pole c'è Sarri, atteso dalla finale di Europa League e gelido con il Chelsea".

L'ultima di Emiliano Moretti con la maglia del Torino - "Gallo, dai la fascia a Moretti". Spazio in taglio alto anche al Torino e al commovente addio del difensore, che resterà nel club. E l'appello dei tifosi non si fa attendere: "Capitano con la Lazio".