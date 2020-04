L'apertura di Tuttosport sulla ripresa del campionato: "Stanno uccidendo il calcio!"

"Stanno uccidendo il calcio!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Il Ministro dello Sport che smentisce il Presidente del Consiglio, i giochi di poteri CONI-Governo, lo scontro durissimo Gravina-Malagò: ma se la Serie A non riparte, il calcio crolla con devastanti effetti per tutto lo sport e per l'economia del Paese. I calciatori vogliono ripartire, ma il Governo, per ora, non è d'accordo.

Torino - Spazio anche per i granata nel taglio basso della prima pagina del quotidiano quest'oggi con questo titolo: "Gagliardini con Bonaventura". Doppia idea per il centrocampo che conduce a Milano sia sulla sponda nerazzurra che su quella rossonera. I due ex Atalanta potrebbero tornare molto utili per la squadra di Moreno Longo.

Gianni De Biasi - "Inter, Kumbulla è un vero affare". Queste le parole dell'ex ct dell'Albania riportate dal giornale nel taglio basso della prima pagina questa mattina. Il difensore dell'Hellas Verona nella stagione in essere ha stupito tutti ed attirato l'attenzione di alcuni top club con i nerazzurri però che sembrano in vantaggio. Gianni De Biasi lo consiglia.

Milan - C'è spazio per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano con il titolo seguente: "Rebic spinge per il gemello Jovic". Il croato cerca di convincere la dirigenza a puntare sull'attaccante del Real Madrid. Intanto la certezza è che lui sarà un punto cardine del futuro della squadra.