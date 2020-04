L'apertura di Tuttosport sulla Serie A: "Estate tutti in campo"

vedi letture

"Estate tutti in campo". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in prima pagina questa mattina sulla Serie A. L'ipotesi dell'Uefa: campionati e coppe fino ad agosto. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Via il 20 maggio e si giocherà a oltranza. La Juventus non vuole vincere lo scudetto a tavolino".

Dilettanti - "A rischio 12.000 club e 1 milione di calciatori!". Questo il titolo nel taglio alto del quotidiano in prima pagina questa mattina. Inchiesta del giornale - si legge - sulle conseguenze per i non professionisti della crisi dovuta alla diffusione del Coronavirus.

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel taglio basso della prima pagina del quotidiano questa mattina con un'intervista esclusiva a Medhi Benatia che parla dell'amico Pjanic: "Il mio amico Miralem vuole solo la Juve". Fugati dunque tutti i dubbi circa un possibile addio del centrocampista bosniaco.

Torino - Continua a far parlare di sé Andrea Belotti nonostante il calcio sia fermo in questo periodo. Nel taglio basso della prima pagina del giornale c'è infatti spazio per le parole del fratello del Gallo, Manuel, che allontana la possibilità di un trasferimento: "Lui ama i granata".

Napoli - Il giornale nel taglio basso della sua prima pagina questa mattina dedica uno spazio al club di De Laurentiis con questo titolo: "Gli azzurri ripensano al suo Matador". In scadenza di contratto con il Paris Saint Germain potrebbe tornare nella squadra nella quale è esploso definitivamente.