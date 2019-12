L'apertura di Tuttosport sulla Supercoppa: "Expo Juve"

"Expo Juve". Si apre così l'edizione odierna di Tuttosport questa mattina in edicola. Il titolo si riferisce alla Supercoppa italiana che si giocherà questo weekend domani in Arabia Saudita:"A Riad accoglienze trionfali per CR7 e i bianconeri, Immobile e i laziali. Romy Gai, ex manager Juve: "La Serie A è seguitissima nel mondo arabo, questa è una splendida occasione per conquistare il mercato sempre più ricco".

Il Torino e il futuro del suo capitano - "Toro, l'Europa per tenere Belotti". Spazio in taglio basso ai granata di Walter Mazzari. In particolare le attenzioni sono rivolte verso il capitano del Torino: "Il gallo torna titolare stasera contro la Spal, ma il suo futuro in granata dipende da un progetto di alto livello".

Inter, tra mercato e classifica - "Conte vede doppio: primo posto e Kulusevski". Spazio in taglio laterale ai nerazzurri che oggi alle 18 affronteranno il Genoa. La squadra di Conte vorrà tornare prima in classifica e raggiungere la Juve per concludere l'anno nei migliori dei modi, e in seguito dedicarsi interamente al mercato. Il primo obiettivo rimane Kulusevski.