L'apertura di Tuttosport sulle parole di Conte: "Impariamo dalla Juve!"

vedi letture

"Impariamo dalla Juve!", titola quest'oggi in apertura Tuttosport, in riferimento alle parole rilasciate ieri in conferenza da Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro "si inchina ai bianconeri", e riconosce la superiorità dei campioni d'Italia: "Loro sono il top". Intanto Ronaldo non si ferma più, e Lapo lo incorona: "Altro che Messi".

Milan e Atalanta - Il taglio alto è interamente dedicato ai temi della serata di ieri: "Milan: resta Pioli! Dea seconda con Muriel!". La vera grande notizia delle ultime ore è certamente la conferma del tecnico rossonero anche per la prossima stagione: Rangnick si appresta dunque a rimanere a Lipsia. L'Atalanta continua a volare, ma che scintille tra Mihajlovic e Gasperini, con quest'ultimo che è stato espulso in seguito ad un diverbio molto acceso con il serbo.

L'ora di Verdi - "Dai Verdi, è la tua sera": il noto quotidiano introduce così la sfida contro il Verona, in programma all'Olimpico alle 21:45. Secondo il preparatore atletico federale Sena può essere la partita dell'ex Napoli: "Ha la capacità di incidere tra le linee - le sue parole - anche se la mancanza di un play tra i granata limita la quantità di palloni che può ricevere".