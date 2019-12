L'apertura di Tuttosport: "Super Lazio!"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con il titola: "Super Lazio!". I biancocelesti di Simone Inzaghi si impongono per 3 a 1 sulla Juventus nella Supercoppa Italiana, aggiudicandosi il trofeo. Seconda vittoria in pochi giorni per la Lazio sulla Juventus, in questo caso con le reti di Luis Alberto, Lulic e Cataldi, inframezzate dal momentaneo pareggio di Dybala. Sarri deluso: "Mi sembravano brillanti in rifinitura, invece eravamo a corto di energie".

Turbo Atalanta, Milan distrutto - Taglio alto dedicato al disastro rossonero ed alla gioia dell'Atalanta. Nel primo tempo un gran gol del Papu Gomez apre le danze, poi nella ripresa il crollo del Milan. 5 a 0 il risultato finale. Pasalic, Ilicic con una doppietta e Muriel mettono il loro timbro sulla gara e fanno sprofondare il diavolo. Donnarumma lascia il campo in lacrime a fine partita, tanto lo sconforto nelle fila rossonere.

Iachini viola. Genoa, riecco Ballardini - Taglio basso dedicato alle panchine di Serie A su cui pende una decisione. In casa Fiorentina, dopo l'esonero di Vincenzo Montella, prende sempre più quota l'ipotesi Beppe iachini: fattori determinanti la conoscenza della piazza ed il fatto di aver giocato con la maglia viola. Superati dunque Davide Nicola e Gigi Di Biagio. Poi il Genoa, dove il destino di Thiago Motta è segnato. Fino a ieri sembrava essere Diego Lopez il suo successore, ora l'ipotesi di un ritorno di Ballardini è molto caldeggiata dal presidente Preziosi.