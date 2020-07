L'apertura di Tuttosport: "Super Milan, pazza Juve"

vedi letture

"Super Milan, pazza Juve". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla gara disputata ieri sera: "Segnano Rabiot e Ronaldo, poi in 5 minuti i rossoneri ribaltano la partita con Ibra (su rigore), Kessie e Leao. Rebic completa la clamorosa rimonta. Sfuma per Sarri la possibilità di allungare sulla Lazio, ko a Lecce".

Ecco la Samp: l'Atalanta cerca la nona consecutiva - Spazio in taglio laterale al prossimo impegno dell'Atalanta che sfiderà nel proprio stadio di Bergamo la Sampdoria di Ranieri. Gasperini va a caccia della nona vittoria di fila.