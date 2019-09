L'apertura di Tuttosport: "Super Ronaldo"

© foto di Alessio Del Lungo

"Super Ronaldo". Questo il titolo di apertura utilizzato da Tuttosport in edicola questa mattina sul fenomeno portoghese. Con il poker servito in Nazionale - si legge -, CR7 è a quota 702 gol in carriera, ma non si pone limiti: sogna i 1.000 di Pelé, vuole scudetto, Champions e Pallone d'oro. Intanto la Juventus femminile viene battuta 2-0 ad Alessandria dal Barcellona nella Champions femminile.

Torino - Nel taglio laterale del quotidiano in prima pagina c'è spazio anche per i granata con le parole dell'ex direttore sportivo Gianluca Petrachi: "In maggio parlavo di Dzeko con l'Inter per la Roma". Questa la confessione dell'artefice principale insieme a tutta la società giallorossa del rinnovo dell'attaccante bosniaco.

Inter - Spazio anche per i nerazzurri nel taglio laterale del giornale in edicola questa mattina con l'intervista a Francesco Guidolin. Queste le sue parole: "Conte riporterà Sanchez al top". L'ex Udinese nel suo passato è stato allenato proprio da lui prima di approdare poi al Barcellona ed iniziare una carriera in club più prestigiosi.

Napoli - "Che vergogna al San Paolo". Queste le parole di denuncia sugli spogliatoi da parte di Carlo Ancelotti tecnico degli azzurri. Tuttosport in edicola questa mattina dedica infatti uno spazio in prima pagine, nel taglio basso, a questo tematica.