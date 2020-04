L'apertura di Tuttosport: "Tamponi e test per tutti"

"Tamponi e test per tutti". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani: "Casasco, presidente dei medici sportivi, indica le condizioni per la ripresa. Dall'assemblea di Lega al vertice Spadafora-Gravina: settimana cruciale per delineare il finale di stagione. Gravina, presidente Figc, ipotizza la fine del campionato tra settembre e ottobre".

Dopo Haaland, Ferran Torres: altro duello Juve-Dortmund - Spazio in taglio laterale ad uno degli obiettivi di mercato della Juventus: Ferran Torres, ala del Valencia. Anche se la concorrenza è tanta perché sul giocatori ci sono i fari puntati anche del Borussia Dortmund.

Cambi in vista - Spazio in taglio laterale ad alcuni cambiamenti in casa Torino. Da Cerri a Pobega: le dieci facce per il nuovo Toro.

Viola in lutto - Spazio in taglio laterale alla scomparsa avvenuta ieri sera alla storia firma fiorentina Alessandro Rialti. Tutto il mondo del giornalismo e anche la Fiorentina hanno espresso in queste ore il proprio ricordo verso un decano del giornalismo fiorentino.