L'apertura di Tuttosport: "Tonali all'esame Juve"

L'edizione odierna di Tuttosport titola in prima pagina: "Tonali all'esame Juve". Questa sera alle 21 va in scena Brescia-Juventus, ed il talento classe 2000 del Brescia affronterà per la prima volta i bianconeri. La Juventus cerca così il sorpasso ai danni dell'Inter nella corsa al giovane centrocampista, che presto sarà pronto al grande salto in una big del nostro campionato. La Juventus studia Tonali, e stasera potrà farlo da vicino, anche senza la sua stella CR7 in campo, visto che non è nemmeno stato convocato da Maurizio Sarri.

Toro, sveglia - Per la squadra di Mazzarri è arrivato il momento della verità, in una gara in cui è vietato sbagliare di nuovo. La sfida contro il Milan di giovedì arriva dopo due sconfitte di fila e diventa già decisiva per le ambizioni stagionali dei granata. Verdi con Iago Falque e Belotti la soluzione per l'attacco, mentre dietro fa il suo rientro Nkoulou.

Ronaldo, schiaffo alla FIFA - Ieri sera alla Scala di Milano si è tenuta la premiazione dei FIFA Best Awards, e miglior giocatore della stagione è stato incoronato Lionel Messi. CR7 furioso per la decisione non si è presentato alla proclamazione, durante la quale sarebbe stato premiato nella Top 11 stagionale.