"Torino, così vai in Serie B!". Così titola in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport sulla gara di ieri dei granata. La formazione di Mazzarri, infatti, subisce un umiliante quattro a zero da parte della Lazio di Inzaghi. I biancocelesti passeggiano sui resti granata. Quinta sconfitta in dieci giornate: una media da retrocessione. Nkoulou espulso: niente derby.