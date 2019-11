"Toro, 4 calci ai fantasmi". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. I granata di Walter Mazzarri hanno superato 4-0 il Brescia nell'anticipo del sabato pomeriggio grazie alle doppiette di Belotti e Berenguer.

Rimonta Inter - Successo in rimonta dell'Inter. La squadra di Antonio Conte, sotto 1-0 contro il Verona, ha vinto 2-1 a San Siro grazie a Vecino e al gran gol di Barella. Questo il titolo: "Conte, visto che Barella?".

Crisi Napoli. "Crisi Napoli, quanti fischi". Questo il titolo dedicato alla formazione partenopea che nell'anticipo del sabato sera non è andata oltre lo 0-0 contro un buon Genoa.

Oggi la Juve - "Un'altra Juve!". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina. I bianconeri scenderanno in campo questa sera all'Allianz Stadium contro il Milan per il posticipo che chiuderà la giornata.