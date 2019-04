© foto di Simone Lorini

E' un Toro da Champions grazie ai tre punti collezionati nella sfida di ieri sera contro il Milan, uno scontro diretto che rilancia le quotazioni della squadra di Walter Mazzarri. Belotti urla e Tuttosport lo mette in prima pagina, come simbolo di un Torino, anzi un EuroToro, che ora insegue la qualificazione per la coppa dalle grandi orecchie.

Juve, le due verità di Max - La conferma di Agnelli e le rassicurazioni del tecnico occupano la parte bassa della prima pagina del quotidiano torinese. Eppure, arrivano nuove voci su un divorzio consensuale dopo cinque anni trionfali. La pista PSG per Allegri, l'ipotesi Deschamps per i bianconeri. Spazio anche per le ragazze bianconere, che dopo lo Scudetto fanno propria anche la Coppa Italia al Tardini di Parma. In alto, ecco l'Atalanta, che stasera sfida l'Udinese con tanta energia per arrivare al quarto posto solitario dopo lo stop del Milan.