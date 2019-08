© foto di Mattia Verdorale

"Toro non è finita". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport questa mattina in edicola: "Uno straordinario Belotti tiene viva la speranza dei granata. Il 28 agosto a Woverhampton dovranno superare se stessi per eliminare i lupi, protagonisti di una grande prova che ha fruttato loro una vittoria meritata. Però Mazzarri ha bisogno di rinforzi".

Martusciello, la Juve è nelle tue mani - Spazio per un secondo titolo sul quotidiano nazionale dedicato al vice di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello. Domani a Parma e il 31 agosto allo Stadium contro il Napoli guiderà lui la Juve. Sarri sta meglio ma non andrà in panchina né a Parma né contro il Napoli.