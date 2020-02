"Toro, rivolta contro tutti". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport sui granata che stanno attraversando un momento molto delicato: "Un'altra disfatta, un crollo senza fine che ha scatenato la durissima contestazione dei tifosi: nel mirino Cairo, Mazzarri e i giocatori. Il tecnico ha le ore contate".

Ronaldo 50 non si ferma più - Spazio in taglio alto alla vittoria della Juventus contro la Fiorentina: "Liquidata la Fiorentina 3-0. Per Ronaldo doppietta su rigore: CR7 a segno per la nona partita consecutiva e a quota cinquanta gol con la maglia della Juve. De Ligt firma la terza rete. Il patron viola contesta il secondo penalty, dura replica di Nedved".