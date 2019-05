L'apertura di Tuttosport: "Trionfa Sarri. E ora la Juve"

L'apertura di oggi di Tuttosport è dedicata alla finale di Europa League: "Trionfa Sarri. E ora la Juve". Il Chelsea di Maurizio Sarri si è infatti aggiudicato il trofeo, battendo l'Arsenal (4-1) nella finale tutta inglese giocata a Baku. Adesso spazio al futuro: c'è stato un vertice tra Agnelli e il presidente dei Blues per liberare il tecnico; oggi l'agente volerà a Londra per discutere la questione. Quel che è certo è che Sarri sembra sempre più vicino a tornare in Italia, come allenatore della Juventus.

Sorpresa Milan: sbuca Conceicao - Nel taglio alto, spazio anche al Milan. I rossoneri devono infatti ricostruire e devono pensare al nuovo allenatore, viste le dimissioni di Gattuso. Il nome nuovo, un po' a sorpresa, è quello del portoghese Sergio Conceicao, vecchia conoscenza del calcio italiano (ha giocato con Lazio, Parma e Inter). Elliott infatti starebbe spingendo per un allenatore straniero e alla fine la scelta potrebbe ricadere proprio sull'ex centrocampista.

Inter, con Dzeko il nuovo Pogba: Agoumè - Si parla anche di Inter, in particolare di calciomercato. Comincia infatti a prendere corpo la nuova Inter di Antonio Conte, che verrà annunciato domani come nuovo allenatore. Certo l'addio di Icardi, verrà sostituito in attacco da Dzeko, a sua volta praticamente certo di lasciare la Roma. Ieri intanto è stato preso il giovanissimo franco-camerunense Agoumè: classe 2002, proveniente dal Sochaux, è considerato il nuovo Pogba.