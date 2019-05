L'apertura di Tuttosport: "Trionfo Lazio, ma è furia Gasp"

"Trionfo Lazio, ma è furia Gasp": è questo il titolo con cui Tuttosport apre la sua edizione odierna. Milinkovic-Savic e Correa, nel finale, regalano il trofeo alla formazione allenata da Simone Inzaghi. L'accento viene anche posto sulla furia di Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nel post-partita: oggetto del contendere un clamoroso calcio di rigore non assegnato agli orobici per mani in area di Bastos, peraltro già ammonito.

"Decidetevi!" - Regna l'incertezza in casa Juventus. Questo è l'argomento del taglio alto che appare nella prima pagina di oggi, con la Vecchia Signora che non ha ancora sciolto le riserve sul futuro in panchina. C'è infatti mistero sul vertice tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, con i tifosi che a tre giorni dalla festa scudetto aspettano ancora di capire quale sarà l'allenatore della prossima stagione.

Torino, Europa in salita - Si complica il discorso europeo per il Torino. Tuttosport affronta l'argomento nel taglio laterale: serve il sesto posto alla squadra granata, soprattutto ora che la Lazio si è aggiudicata la Coppa Italia. Mazzarri e i suoi giocatori devono crederci, anche se la missione non si prospetta facile: davanti ci sono Milan e Roma. E nel prossimo turno si va ad Empoli, squadra che sta inseguendo una difficile salvezza.