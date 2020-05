L'apertura di Tuttosport: "Tutti in Chiesa"

L'edizione odierna di Tuttosport titola in apertura di prima pagina: "Tutti in Chiesa". E' sfida tra Juventus ed Inter per il giovane attaccante della Fiorentina Federico Chiesa. Entrambe le società sono pronte a mettere sul piatto un'offerta da 30 milioni più contropartite tecniche. I nerazzurri potrebbero inserire nell'offerta Radja Nainggolan ed il cartellino di Dalbert, già in viola ma solo in prestito. La Juventus invece pensa alle carte Rolando Mandragora e Cristian Romero.

Rivolta contro Spadafora: "Così non ci alleniamo!" - Taglio alto dedicato alle parole dell'Assocalciatori e dei club del massimo campionato che nella serata di ieri hanno mostrato tutto il loro disappunto verso le disposizioni del governo. "No allo stop in caso di una sola positività e serve una data ufficiale per il via, altrimenti niente ritiro", questa la presa di posizione dei club che allontana nuovamente la ripartenza del calcio.

Barzagli saluta: "Arrivederci Juve" - Ieri è arrivata la notizia che Andrea Barzagli non avrebbe più fatto parte dello staff tecnico di Maurizio Sarri alla Juventus. Dopo poco è stato lo stesso giocatore, sui social, a fornire le motivazioni dell'addio: "E' una scelta di cuore, sento il bisogno di passare più tempo con la mia famiglia. Fino alla fine forza Juventus".