L'apertura di Tuttosport: "Uefa, ferma queste follie!"

vedi letture

"Uefa, ferma queste follie!". È il seguente il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. L'epidemia dilaga, ma Nyon non rinvia ancora Euro 2020. I tremila tifosi del PSG fuori dallo stadio con Kurzawa che si unisce alla festa, i colpi di tosse ironici di Diego Costa a Liverpool: solo due esempi - si legge - di una situazione fuori controllo. Urgono decisioni forti ed immediate.

Serie A - Spazio al COVID-19 nel taglio alto della prima pagina del quotidiano stamane con due nuove positività nel nostro campionato. Questo il titolo utilizzato: "Forza ragazzi!". Valanga di affetto per Daniele Rugani e Manolo Gabbiadini. Entrambi, per fortuna, rassicurano sul proprio stato di salute ed avvertono gli italiani: "Stiamo bene, rispettiamo tutte le regole, ce la faremo".

Coronavirus - C'è spazio per un po' tutto il mondo del calcio nel taglio laterale del giornale in prima pagina questa mattina. Tanti i titoli utilizzati che riportiamo di seguito: "Anche Agnelli si isola", "Real in quarantena: Liga, stop per due turni", "Bundesliga blindata" ed infine "Si fermano Olanda e Portogallo".