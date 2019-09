L'apertura di Tuttosport: "Un altro stadio un altro CR7"

© foto di Alessio Del Lungo

"Un altro stadio un altro CR7". Questo il titolo di apertura di Tuttosport in edicola questa mattina. Inter-Juve è una sfida a tutto campo. Mentre i nerazzurri sfondano il muro dei 400 milioni nei ricavi, i bianconeri progettano un nuovo impianto e nuovi colpi alla Ronaldo. Alle 15 sfida alla SPAL, Sarri: "Basta false partenze!".

Torino - Nel taglio alto del giornale di questa mattina c'è spazio anche per i granata con il titolo seguente: "Pulici incorona Belotti". L'icona del Toro ha dichiarato dopo la doppietta dell'attaccante contro i rossoneri che ha regalato la vittoria alla squadra di Mazzarri: "Sono contento che sia accostato a me, sia per i gol che per i valori che ha".

Inter - "Conte vuole ancora di più". Questo il titolo del quotidiano di stamani nel taglio laterale della prima pagina. Alle 18:00 la sfida della capolista contro la Sampdoria su un campo difficile: "Nella storia del club alti e bassi da eliminare: fuori le unghie".

Atalanta - Nell'altro taglio laterale della prima pagina del quotidiano in edicola questa mattina c'è spazio per i nerazzurri di Bergamo con le parole del bomber Duvan Zapata: "La Dea mi ha stregato". Tanti i particolari svelati dal colombiano che non si è dimenticato di elogiare l'ambiente: "I Percassi, i tifosi, Gasp: qui sono felice".

Milan - Nel taglio basso della prima pagina di Tuttosport c'è spazio anche per i rossoneri con le parole di Gianluigi Donnarumma: "Siamo tutti con Giampaolo". I giocatori, così come il club, confermano dunque la fiducia al tecnico e credono nel nuovo progetto anche se c'è inevitabilmente bisogno di tempo.