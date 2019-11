L'apertura di Tuttosport: "Un sabato pazzesco!"

© foto di Alessio Del Lungo

"Un sabato pazzesco!". Questo il titolo di apertura di Tuttosport sulla Serie A questa mattina. I match in programma oggi sono Atalanta-Juventus alle 15:00, Milan-Napoli alle 18:00 e Torino-Inter alle 20:45. Nel primo anticipo Zapata e Ronaldo i grandi assenti con Gasperini che punta sul Papu, mentre Sarri rilancia Dybala dal primo minuto al fianco di Higuain. Il match di metà pomeriggio vede Pioli invece spronare Piatek e convocare Daniel Maldini. Per Ancelotti tutto in gioco con la tensione che resta alta. Da Ibrahimovic a Kessie, il mercato è sullo sfondo. Infine nell'ultima gara di giornata Mazzarri crede nell'impresa mentre per Conte è ancora emergenza con 5 assenze forzate. I granata tra fiducia e contestazione: altre scritte contro Cairo.

Brescia - Nel taglio basso del quotidiano in edicola questa mattina trova spazio anche la squadra lombarda con il titolo seguente: "Balotelli si muove Cellino però Mario è out". Il caso è scoppiato dopo che Grosso nei giorni scorsi ha allontanato l'ex Inter e Milan dall'allenamento prima che lo stesso terminasse.

Sassuolo - "Il lutto, addio signora Squinzi". Non c'è pace per i neroverdi che dopo la notizia della tragica morte di Squinzi devono metabolizzare anche la scomparsa della moglie, 50 giorni dopo il marito. La notizia è stata riportata dal giornale nel taglio basso.