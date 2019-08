© foto di Mattia Verdorale

"Un urlo: Toro!". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola stamani. Stasera alle ore 21 in uno stadio stracolmo la squadra di Mazzarri affronta il Wolverhampton. Sarà la prima vera sfida di questa nuova stagione dei granata.

Mandzukic porta Icardi alla Juve - Spazio in taglio alto al piano di Paratici per portare l'attaccante argentino a Torino: "Supermario al Barcellona per Miranda libera il posto in attacco a Maurito che sarà bianconero se Dybala andrà al Psg. Per sabato a Parma ballottaggio Bonucci-De Ligt".

Inter, ecco Sanchez! - Spazio in taglio laterale al probabile prossimo acquisto dell'Inter di Antonio Conte: "Accordo con lo United. Marotta non si ferma: Biraghi e nuovo colpo".