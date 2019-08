L'apertura di Tuttosport: "Vamos Juve"

© foto di stefano tedeschi

L'apertura dell'edizione odierna di Tuttosport è dedicata al sorteggio di Champions League, con il quotidiano che titola: "Vamos Juve". Urna benevola con i bianconeri, che pescano sì l'Atletico Madrid, ma anche Bayer Leverkusen e Lokomotiv Mosca. Sorteggio positivo anche per l'Atalanta che partiva dalla quarta fascia e trova solo lo spauracchio Manchester City, poi Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Napoli con i campioni in carica del Liverpool. Sfortunata l'Inter, che trova il Barcellona ed il Borussia Dortmund.



Bravo Toro, adesso devi riprovarci - Non basta la rete di Belotti in Inghilterra, i Wolves passano 2 a 1 e si qualificano ai gironi di Europa League. Fuori il Toro ma a testa alta. Ora servono i rinforzi giusti per fare un gran campionato e riprovare l'ingresso in Europa nella prossima stagione. Il primo potrebbe essere Laxalt dal Milan, già oggi.

Grande Sinisa - Taglio laterale dedicato a Sinisa Mihajlovic, che anche questa sera, al debutto al Dall'Ara, sarà presente sulla panchina del Bologna. Contro la SPAL guiderà i rossoblu da vicino, come già successo a Verona contro l'Hellas.